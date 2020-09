KRAJINA BILLBOARDOV

Keď sa dnes prejdete po Slovensku, v každej časti nájdete cestu, ktorá je plná billboardov a v každom meste nájdete verejný priestor zaprataný plagátmi, z ktorých sa na vás usmievajú spokojní zákazníci, perfektné výrobky alebo sľu

#krajinabillboardov

Koľko je dnes na Slovensku billboardov? Nikto nevie, existujú len odhady. A aj tieto odhady sú veľmi nepresné. Ako je možné, že nám nimi zaplavili krajinu? Dôvodov je samozrejme viac. Pre mňa tri hlavné:

1. Transformácia alebo nebuďme gadžovia

Na Slovensku je niekoľko desiatok tisíc billboardov. Len v Bratislave je ich zhruba 10 000. Cesty, ktorými chodievam domov do Popradu sú nimi na viacerých úsekoch úplne posiate, krajina za nimi sa stráca, mestá sa v nich topia. Chápem to ako daň transformácie po páde komunizmu. Keď padne jeden režim a nikto nemá návod, ako sa správať v tom novom, billboardy budú ten najmenší problém. Nie je to mafia, nie sú to rozkradnuté fabriky, či kolabujúca ekonomika.

Ale je 30 rokov po a jedným so znakov dospievania je, že sa začneme zaujímať o to, v akom prostredí žijeme. Napriek tomu, že mafia tu i naďalej rozťahuje svoje tučné zadky. Napreik tomu, že ešte nedosahujeme platy Nemcov, či Švajčiarov.

Kupujeme tony časopisov a pozeráme množstvo relácií o bývaní len preto, aby sme si z našich domov a bytov urobili útulné a elegantné domovy. Prečo je nám potom jedno, že vonku je to plné gadžovín?

2. Polovičaté zákony

Čím dlhšie sa tejto problematike venujem, tým stretávam viac ľudí, ktorí sú ochotní a schopní so súčasným stavom niečo robiť. A viacero z nich aj robí / robilo. Či to už boli ľudia zo Zelenej hliadky, ktorý sa tejto problematike venovali veľmi aktívne alebo sú to ľudia zo samospráv rôznych miest, či ľudia z biznisu. Je ich naozaj dosť. Robia čo môžu, ale často to nestačí. Často im zákony kladú pod nohy polená, v tom horšom prípade ich odrádzajú vôbec niečo robiť ešte pred tým ako začnú. Dobrou správou je, že viacero vecí sa úpravami súčasných zákonov zmeniť dá. A vieme ako.

3. Slovenská drzosť a vynaliezavosť

Nie všetko je vec zákonov. Už dnes je platná legislatíva, ktorá v skutočnosti nepovoľuje súčasný stav. Nemôže sa stavať pri cestách, nemôže sa stavať keď s tým nesúhlasí majiteľ pozemku... Tak ako je možné, že tých billboardov je toľko? Pretože mnoho majiteľov billboardov sa naučilo, ako zákon nerešpektovať. Ani nie obchádzať, NEREŠPEKOVAŤ. Stavajú na čierno a spoliehajú sa, že štát je pomalý, že obce nemajú dostatočné páky, že ľuďom nezáleží. A ako vidno, majú do veľkej miery pravdu.

Koľko je na Slovensku billboardov? Kašlime na presné štatistiky a dáta, ktoré neexistujú. JE ICH PRÍLIŠ VEĽA. Chceli by sme s tým niečo urobiť a máme plán ako na to. Budeme radi, keď nám s tým pomôžete.